Из-за действий власти долг каждого украинца составляет уже 9,4 тыс. грн. - Пинзеник

За прошлый год прямой и гарантированный долг Украины вырос на 114,3 млрд. грн., что составляет почти 40% ВВП. Об этом заявил экс-министр финансов Виктор ПИНЗЕНИК, сообщили «Главреду» в его пресс-службе.

«Это немного меньше, чем в прошлом году (128,5 млрд. грн.), но таких цифр страна до 2009 года никогда не знала», - сказал В.ПИНЗЕНИК, добавив, что при ожидаемом номинальном росте ВВП на 18,6% темпы роста долга оказался в два раза больше - 36%.

По подсчетам В.ПИНЗЕНИКА, Украина вошла в текущий год с долгом в почти 40% ВВП против 34,8% в прошлом году и 20% - в позапрошлом. В расчете на каждого гражданина Украины прямой и гарантированный долг составляет 9,4 тыс. грн.

При этом экс-министр отметил, что это не конечная сумма долга, поскольку к указанной цифре должна быть добавлена еще сумма скидки за использованный импортный газ, которая по межправительственным соглашениям ежегодно должна оформляться как долг Украины.

«Только решительные непростые действия относительно сокращения бюджетных расходов и выход на безопасный уровень дефицита способны сломать недобрую долговую тенденцию», - отметил В.ПИНЗЕНИК.

Напомним, согласно данным Министерства финансов, совокупный государственный (прямой) и гарантированный долг Украины в 2010 году вырос на 36,4%, или на 14,476 млрд. долл., - до 54,289 млрд. долл.