Банк «Финансы и кредит» в 2010 году сократил убыток в 2,4 раза

Банк «Финансы и кредит» (Киев) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократил убыток в 2,4 раза – до 188,637 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 28 января 2011 года. Активы банка за отчетный период увеличились на 15% и на 1 января 2011 года составили 22,367 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 13%, до 18,849 млрд. грн., обязательства - на 18%, до 20,509 млрд. грн.

Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 2 млрд. грн., собственный капитал уменьшился на 8% - до 1,858 млрд. грн.

Справка УНИАН. Банк "Финансы и кредит" основан в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами банка, по состоянию на 1 июля 2009 года, являются АТ «F&C Realty» – 47,06%, ООО «Аскания» – 48,88%.

В СМИ банк называют подконтрольным народному депутату Константину ЖЕВАГО.