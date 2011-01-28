«ПриватБанк» в 2010 году увеличил чистую прибыль на 30%

ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличило чистую прибыль на 30% – до 1,370 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Урядовый курьер» от 28 янваяр 2011 года.

Активы банка за указанный период увеличились на 32%, и на 1 января 2011 года составили 113,437 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 36%, до 101,855 млрд. грн., обязательства - на 34%, до 101,557 млрд. грн., уставный капитал – на 13%, до 8,860 млрд. грн., собственный капитал - на 16% – до 11,880 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Основными акционерами «ПриватБанка» являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ - 49,1535% акций и Геннадий БОГОЛЮБОВ - 48,9971%.