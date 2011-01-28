Гривня c начала года укрепилась к доллару на 0,5% и ослабла к евро на 3% - эксперт

Украинская валюта c начала 2011 года укрепилась к доллару на 0,5% и девальвировала к единой европейской валюте на 3%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что Национальный банк Украины в четверг, 27 января, покупал доллар по курсу UAH/USD 7,9270 грн./долл. и продавал его по 7,9470 грн./долл. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9280-7,9330 грн./долл. В этот день гривня укрепилась к доллару на 0,1%.

При этом, добавил аналитик, межбанковский валютный рынок в четверг закрылся котировками 10,8726-10,8855 грн./евро. Курс гривни к евро в этот день не изменился.