Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подписал изменения в Семейный кодекс Украины относительно объектов права общей совместной собственности супругов.

Соответствующий Закон о внесении изменений в ст.61 Семейного кодекса (№2913-VI от 11 января), принятый Верховной Радой, опубликован на сайте главы государства.

В частности, ст.61 Семейного кодекса Украины дополнена частью пятой следующего содержания: «Объектом права общей совместной собственности супругов является жилье, приобретенное одним из супругов во время брака в результате приватизации государственного жилищного фонда, и земельный участок, приобретенный в результате безвозмездной передачи его одному из супругов из земель государственной или коммунальной собственности, в том числе приватизации».

Закон вступает в силу через десять дней со дня его опубликования.