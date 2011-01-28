“Ощадбанк” сократил прибыль в 1,5 раза

«Ощадбанк» (Киев) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократил прибыль в 1,5 раза – до 460,601 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 28 января 2011 года.

Активы банка за отчетный период сократились на 1,5% и на 1 января 2011 года составили 59,019 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов увеличились на 0,4%, до 44,778 млрд. грн., обязательства уменьшились на 3%, до 42,393 млрд. грн. Уставный капитал банка за указанный период оставался на уровне 13,892 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 1,5% – до 16,626 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный сберегательный банк Украины» («Ощадбанк») зарегистрировано Национальным банком Украины 31 декабря 1991 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

100% акций банка принадлежат государству.