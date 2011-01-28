«Сбербанк России» в 2010 году получил убыток 1,5 млрд. грн.

«Дочерний банк Сбербанка России» (Киев) в 2010 году получил убыток 1,469 млрд. грн., по сравнению с прибылью в 10,105 млн. грн. в 2009 году. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 28 января 2011 года.

Активы банка за отчетный период выросли в 1,6 раза и на 1 января 2010 года составили 9,925 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – в 1,9 раза - до 8,972 млрд. грн., обязательства – в 1,7 раза, до 8,819 млрд. грн. Уставный капитал банка за отчетный период вырос почти в 2,8 раза – до 2,310 млрд. грн., собственный капитал - на 4%, до 1,106 млрд. грн.

Справка УНИАН. АО «Сбербанк России» (Киев) зарегистрировано в июне 2001 года, является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (Москва).