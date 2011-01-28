Данилишин заявляет о нарушениях при госзакупках в период премьерств Януковича

Экс-министр экономики Украины Богдан ДАНИЛИШИН заявляет, что в период, когда в 2003-2004 и 2006-2007 годах Виктор ЯНУКОВИЧ был премьер-министром, были нарушения процедур государственных закупок.

Об этом он заявил в интервью "Главреду".

"Во-первых, я хочу сказать, что события, происходящие сейчас в Украине в связи прежде всего с преследованием министров Юлии ТИМОШЕНКО, – и ЛУЦЕНКО, и ФИЛИПЧУКА, и ДАНИЛИШИНА, и КОРНИЙЧУКА – носят явно выраженный политический характер. Никаких сомнений в этом быть не может. Если уж наша нынешняя власть хочет быть бескомпромиссной и вести борьбу со злоупотреблениями, пусть начинает с себя. В период правительств 2003-2004 годов, 2006-2007 годов разве мало было нарушений? Или не было нарушений, связанных с закупками? Можно привести не один пример, я думаю, что в ближайшее время я приведу все данные, которые у меня есть", - сказал Б.ДАНИЛИШИН.

В то же время Б.ДАНИЛИШИН высказал мнение, что то, как власть сейчас обращается с самой Ю.ТИМОШЕНКО и членами бывшего правительства, демонстрирует, что у власти нет трезвых аргументов, чтобы доказать, что бывшее правительство действовало не в правовом поле, что оно нарушало законодательство, и его действия противоречили национальным интересам.

"Все эти обвинения, которые сейчас высказываются, можно было бы предъявлять тысячам, даже десяткам тысяч государственных служащих, всем правительствам, которые работали в Украине, начиная с 1991 года. Все правительства можно просто-напросто брать и вывозить туда, где находится ЛУЦЕНКО и остальные министры", - отметил экс-министр.

"Думаю, что имеет место стремление сегодняшней власти уничтожить именно ту оппозицию, у которой есть реальная перспектива в Украине. Мне очень больно наблюдать с территории страны, где я сейчас нахожусь, когда в День соборности наши оппозиционные лидеры говорят об объединении, а каждый празднует отдельно. Как в пословице: где два украинца — там три гетмана. Поэтому главная задача власти - не допустить ТИМОШЕНКО и блок, который она возглавляет, до будущих парламентских выборов", - подчеркнул Б.ДАНИЛИШИН.

Напомним, Б.ДАНИЛИШИНУ предоставили политическое убежище в Чехии.