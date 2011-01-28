Министры Евросоюза обсудят Дунайскую стратегию - дипломат

Совет министров по общим делам ЕС на своем заседании 31 января проведет первое обсуждение новой стратегий для Дунайского региона.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщил источник в венгерском президентстве в ЕС.

Дипломат отметил, что проект стратегии будет представлен Еврокомиссией. При этом, проект, по его словам, направлен на развитие экономического потенциала Дунайского региона и улучшение экологической ситуации.

Представитель венгерского президентства подчеркнул, что проект стратегии будет содержать конкретный План действий по четырем направлениям: усиление связей придунайских регионов, защита окружающей среды, развитие благосостояния и усиление Дунайского региона (увеличение институциональных способностей и сотрудничества для содействия безопасности и борьбе с организованной преступностью).

Дипломат заявил, что хотя стратегия и не предполагает дополнительного финансирования, однако ожидается, что имеющиеся на сегодня в бюджете ЕС 100 млрд. евро будут использованы более эффективно и скоординировано.

При этом, по его словам, стратегия не является исключительно внутриевропейским документом, но предполагает участие 6 стран, не являющихся членами ЕС. Среди них – 4 страны Западных Балкан, а также Молдова и Украина.

«Ваша страна будет полностью ассоциирована, будет участницей проекта”, - сказал дипломат.

Он отметил также, что Совет ЕС планирует принять выводы относительно Дунайской стратегии в середине апреле, а ее утверждение предусмотрено в июне на заседании Европейского Совета.