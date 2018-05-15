Упразднение копеек – экономия или девальвация?

В скором времени кошельки украинцев могут в буквальном смысле стать легче. Национальный банк предлагает изъять из обращения монеты номиналом 1 и 2 копейки. Этот шаг регулятор аргументирует тем, что их функциональная нагрузка как денежных знаков минимальная, а выпуск – дело затратное. «Эти монеты перестали быть мерой стоимости, мерой накопления. Практически мы их добавляем и уже 4-5 лет они не возвращаются в банковскую систему, в оборот», - пояснил в интервью УНИАН заместитель председателя Национального банка Украины Владимир Кротюк.

Самостоятельно такое решение Нацбанк принять не может, оно должно быть согласовано с Кабинетом министров. Но, по словам В.Кротюка, с учетом реализации в данный момент административной реформы процесс несколько затягивается. В случае одобрения инициативы НБУ обещает учесть международный опыт для защиты населения от возможных негативных последствий. То есть, «копеечное аннулирование» не лишено интриги. Может, за такими "копеечными" изменениями стоит не только экономия государственных средств, но и плавная девальвация?..

"Мелочная" экономия

На сегодня в кошельках украинцев позвякивают монеты номиналом в 1, 2, 5, 10, 25 и 50 копеек (не считая металлической гривни). На практике, монеты в 1, 2, 5, 10 копеек используются исключительно как средство для выдачи сдачи при расчете за товар. Купить что-то за монетку можно, начиная с 25 копеек - именно столько стоит коробок спичек.

Как отмечают эксперты, НБУ может сэкономить на чеканке мелочи 30-40 млн. грн. в год, но если 1 и 2 копейки упразднить в один момент, то цены округлят до 5 копеек, а это добавит к годовой инфляции 0,1—0,2%. Если их просто перестать производить, то они сами собой исчезнут через пару лет.

Но мировая практика свидетельствует, что мелочь действительно стала крупной проблемой для многих стран. Ее чеканить невыгодно не только в Украине. К примеру, Центробанк России уже обратился с соответствующим запросом в Госдуму, его главный аргумент - производство мелких монет крайне убыточно.

В 2005 году Финляндия, Бельгия и Нидерланды перестали чеканить монеты в 1 и 2 евроцента, объяснив это тем, что их производство требует больших энергозатрат, стоимость которых монеты не окупают.

1 января 2007 года правительство Швейцарии вывело из обращения медную монету в 1 сантим. Причиной стал рост цен на медь. Швейцарские финансисты подсчитали, что на изготовление 1 сантима тратится 11 монет того же номинала. Правительство хотело отказаться и от монеты в 5 сантимов, но большинство потребительских организаций, опасаясь повышения цен, выступили в ее защиту.

С высокими ценами на медь столкнулась и Великобритания, но она не решилась на отмену мелких денег, а заменила материал, из которого они делаются. Так, с 1 января 2011 года монеты достоинством 5 и 10 пенсов сменятся новыми из сплава стали и никеля.

В марте 2008 года Венгрия рассталась с монетами в 1 и 2 форинта, которые перестали считаться «ходовыми» деньгами и годились лишь на утилизацию.

С 1 октября 2008 года Дания отказалась от использования монет ценностью 25 эре. Производство этих монет было слишком дорогим, к тому же они потеряли свою покупательную способность.

С октября 2008 года резервный банк Фиджи вывел из обращения монеты достоинством 1 и 2 цента, выпустив новые – 5, 10, 20 и 50 центов, которые меньше по размеру и легче своих предшественниц.

В Норвегии из обращения были изъяты монеты в 1, 2, 5 и 25 эре. Возможно, в стране откажутся и от монет в 50 эре: они почти не используются, а цены в магазинах округляются до 1 кроны.

С октября 2010 года от 50 эре отказалась Швеция.

Впрочем, обращает на себя внимание тот факт, что массовый отказ от мелких монет в разных странах начался примерно год спустя после начала мирового финансового кризиса, продолжился по настоящее время и, судя по всему, продлится и дальше. Для украинцев исчезновение на тот момент "советской" мелочи из кошельков прочно увязывается с обесцениванием денег и началом супер-гипер-инфляции первой половины 90-х годов. Так что, в массовом сознании жителей постсоветских государств, отказ стран "дальнего зарубежья" от своих "копеек" является косвенным и невеселым намеком на нашу недавнюю историю, и толчком к размышлению о состоянии и перспективах мировой финансовой системы.

Напомним, Украина пережила худшую инфляцию в период между 1993 и 1995 годом, когда максимальный уровень инфляции в месяц достигал 1400%. До 1993 года самой крупной купюрой была 1000 купонов. К 1995 году это был уже 1 000 000 купонов. В 1996 году купоны изъяли из обращения и поменяли на гривны по курсу 1:100 000 (на то время – примерно 20 американских центов).

Без копейки гривню не сберечь?

Пример примером, но ряд экспертов предупреждают: отказ от копеек - сигнал для населения, что существует угроза дестабилизации денежной системы …

Между тем, заявления об изъятии из обращения монет мелкого номинала звучали неоднократно из уст должностных лиц Нацбанка разного уровня. Так, в 2006 году исполнительный директор по вопросам налично-денежного обращения НБУ Александр Толстой озвучил инициативу регулятора отказаться от монет номиналом менее 10 копеек, поскольку их производство убыточно.

В марте 2010 г. директор департамента внешнеэкономических связей НБУ Сергей Круглик отмечал, что согласно исследованию общественного мнения, проведенному Нацбанком в 2009 году, отказ от выпуска 1 и 2 копеек поддерживает 93% опрошенных, а более 65% респондентов вообще не принимают такие монеты в качестве сдачи. Правда, в последствии пресс-служба регулятора опровергла заявление С.Круглика.

Возможно, предложение НБУ не лишено здравого смысла, а необходимость наличия в обращении мелочи - инерционная привычка с времен СССР, когда за 1 копейку можно было купить пачку спичек или выпить газировки из автомата (если захотелось бы с сиропом, то пришлось бы раскошелится на 3 копейки), за 2 копейки позвонить из телефона-автомата, за 5 копеек прокатиться в автобусе и метро. Мелкие монеты были в те времена востребованы и у водителей грузовиков, которые делали своеобразный «тюнинг» автомобилю, засовывая их между уплотнителем и лобовым стеклом. Между тем, с самого начала введения украинской валюты за 1 или 2 копейки что-либо приобрести было невозможно.

«Сегодня, когда идешь по улице, видишь, сколько на земле лежит этих монет, никто их даже не подбирает. Я думаю, что правильно, если монеты мелкого номинала будут выведены из обращения», - считает директор департамента денежного обращения и кассовых операций банка "Финансы и Кредит" Галина Калашникова. По ее словам, НБУ продает эти монеты по 10 гривень за 1000 штук, что гораздо дешевле стоимости их изготовления.

Председатель правления банка «Хрещатик» Дмитрий Гриджук отмечает, что изъятие из обращения монет мелкого номинала даст эффект экономии как на общегосударственном уровне, так и для финансовых учреждений. Будут сокращены расходы на их выпуск, оборот и обслуживание.

Одним из банковских пионеров в вопросе «не тратиться на мелочь» еще год назад стал ПриватБанк, который реализовал в своих отделениях технологию «Без монет». С 1 февраля 2010 года в его кассах сдачу выдают не монетами, а электронными ваучерами или зачисляют в электронную копилку. При получении сдачи на счет, привязанный к мобильному телефону, мелочь суммируется автоматически. Эти деньги можно израсходовать на оплату услуг связи, коммунальные платежи, хранить на сберегательном счете или получить наличными в банкоматах и кассах.

"Нарисуем" и 1000 гривень...

Безусловно, украинцы еще длительное время будут предпочитать привычный «теплый» шелест купюр «холодной» банковской карточке. Поэтому тема наличного оборота денег - как монет, так и банкнот - будет актуальна всегда, можно сказать на период «необозримого будущего».

В этом вопросе у Национального банка есть свое видение перспектив. Как заявил В.Кротюк, сейчас регулятор проводит анализ достаточности существующих номиналов для обслуживания наличного оборота денег.

«Если результаты анализа покажут, что есть необходимость выпуска банкноты номиналом 1000 гривень, то будем вносить предложения. Пока такое решение не принято, и предложения такие не вносились», - сказал В.Кротюк.

Банкиры едины во мнении, что перспектива введения такой банкноты – дело далекого будущего. Возможно, учитывается и определнный психологический момент - рост количества номиналов купюр в обороте и специалисты, и население небезосновательно считают свидетельством обесценивания национальной валюты. Сейчас в Украине в обороте 9 номиналов купюр ( 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривень), и эксперты считают превышение порога в 9 номиналов нарушением "хорошего тона".

На сегодня самая крупная купюра номиналом в 500 гривень не является популярной, широко используется 100 и 200 гривневые банкноты.

А вот усовершенствование защиты бумажных денег, о чем заговорил НБУ, эксперты считают делом необходимым и насущным. И это несмотря на то, что в Украине на 1 млн. банкнот приходится 5 подделок, в ЕС данный показатель намного выше - 67. В 99,5% случаев украинские фальшивомонетчики используют дорогостоящие принтера, сканеры, а для достижения более высокого качества подделки и печатный станок. Дабы обезопасить гривню, в перспективе Нацбанк при изготовлении банкнот планирует использовать специальный элемент, который будет делать невозможным копирование на принтере.

Согласно международной практике, один раз в 4-5 лет следует пересматривать систему защиты банкнот. Следуя этому принципу, в 4 квартале текущего года регулятор намерен выпустить купюру номиналом 200 гривень с усовершенствованным уровнем безопасности. При этом дизайн банкноты существенно не изменится.

Дмитрий Бобесюк (УНИАН)