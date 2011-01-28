Тигипко: 2 млрд. грн. ежегодно будет терять ПФ от упразднения пенсионного сбора с валютных операций

Потери бюджета Пенсионного фонда от упразднения сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи безналичной иностранной валюты будет составлять около 2 млрд. грн. ежегодно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил вице-премьер-министр Украины, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО сегодня во время телемоста.

Как сообщал УНИАН, 27 января 2011 года Президент Украины подписал Закон Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О сборе на обязательное государственное пенсионное страхование», которым окончательно решается вопрос отмены сбора на обязательное государственное пенсионное страхование с операций купли-продажи безналичной иностранной валюты.