Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9480/7,9525 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9515/7,9585, к 12:00 цены снизились до 7,9490/7,9545. К закрытию торгов ценовые уровни достигли следующих значений - 7,9480/7,9525 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2680/0,2682, к 12:00 сузился спрэд 0,2680/0,2681. К закрытию цены не изменились. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,6700 (+0,0615).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3680/1,3745.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8900/10,9055, к 12:00 цены ушли вверх – 10,9015/10,9150. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли уровня 10,9040/10,9160.