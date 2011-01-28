Украина заинтересована подписать соглашение о зоне свободной торговли с ЕС в 2011 году - президент

Давос. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что украинская сторона заинтересована подписать соглашение о зоне свободной торговли с Европейским Союзом уже в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Давосе, выступая на VII Украинской ланч-конференции, организованной Фондом Виктора Пинчука.

В.ЯНУКОВИЧ заметил, что это чувствительный вопрос. «И есть такие группы товаров, безусловно, по которым мы должны найти решение, то есть найти компромиссы двух сторон», - отметил Президент Украины.

В то же время, по его словам, процесс договоренностей о создании зоны свободной торговли с Евросоюзом «продолжается естественным путем».

«Он продвигается вперед. Мы очень заинтересованы, чтобы уже в 2011 году его завершить и подписать такое соглашение с Европейским Союзом», - отметил В.ЯНУКОВИЧ.