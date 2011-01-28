«Индэкс Банк» сократил убыток в 13 раз

«Индэкс Банк» (Киев) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, сократил чистую убыток в 13 раз - до 23,388 млн. грн. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 28 января 2011 года.

Активы банка сократились на 5% и на 1 января 2011 года составили 5,332 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов выросли на 30%, до 4,366 млрд. грн., обязательства сократились на 15%, до 4,610 млрд. грн. Уставный капитал увеличился почти в 2 раза – до 1,050 млрд. грн., собственный капитал – в 2,9 раза, до 722,163 млн. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Индэкс-Банк» основано 10 февраля 1993 года, на сегодня по объему активов занимает 35 место среди 175 украинских банков.

Французский Credit Agricole владеет 99,9955% акций украинского банка.