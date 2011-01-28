Госдолг Украины вырос на 37% – до 54,29 млрд. долл.

Государственный и гарантированный государством долг Украины в 2010 году вырос на 37%, за декабрь вырос на 3,9% – до 54,289 млрд. долл. на 31 декабря 2010 года (на 31 декабря 2009 года – 52,264 млрд. долл.).

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

По состоянию на 31 декабря 2010 года, государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 432 млрд. 235,410 млн. грн. или 54 млрд. 289,336 млн. долл. США, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг – 276 млрд. 745,56 млн. грн. (64,03% от общей суммы государственного и гарантированного государством долга) или 34 млрд. 759,607 млн. долл.; государственный и гарантированный государством внутренний долг – 155 млрд. 489,849 млн. грн. (35,97%) или 19 млрд. 529,73 млн. долл.

Государственный долг Украины составлял 323 млрд. 475,2 млн. грн. (74,84%) или 40 млрд. 628,911 млн. долл.

В сообщении отмечается, что статьей 10 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» установлен предельный размер государственного долга Украины в размере 315 млрд. 715,9 млн. грн.

Превышение фактического объема государственного долга над предельным на 7 млрд. 759,3 млн. грн. в Минфине объясняют осуществлением государственных заимствований в соответствии со статьей 25 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2010 год» и постановлением Кабинета министров Украины от 12.05.2010 г. № 368 «О выпуске облигаций внутреннего государственного займа для возмещения сумм налога на добавленную стоимость».

Государственный внешний долг составлял 181 млрд. 813,104 млн. грн. (42,06%) или 22 млрд. 835,97 млн. долл. Государственный внутренний долг составлял 141 млрд. 662,098 млн. грн. (32,77%) или 17 млрд. 792,946 млн. долл.

Гарантированный государством долг Украины составлял 108 млрд. 760,208 млн. грн. (25,16%) или 13 млрд. 660,425 млн. долл., в том числе: гарантированный внешний долг – 94 млрд. 932,457 млн. грн. (21,96%) или 11 млрд. 923,642 млн. долл.; гарантированный внутренний долг – 13 млрд. 827,751 млн. грн. (3,20%) или 1 млрд. 736,78 млн. долл.

По данным Минфина, сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в гривневом эквиваленте в 2010 году увеличилась на 114 млрд. 331,288 млн. грн. или на 35,96%.

При этом, государственный долг Украины увеличился на 96 млрд. 478,896 млн. грн. (42,50%), в том числе: государственный внешний долг увеличился на 45 млрд. 886,874 млн. грн. (33,76%) в основном за счет получения двух траншей кредита Международного валютного фонда (на сумму 16,05 млрд. грн.), выпуска облигаций внешнего государственного займа (на сумму 19,8 млрд. грн.), коммерческого займа VTB банка (на сумму 15,8 млрд. грн), государственный внутренний долг увеличился на 50 млрд. 592,021 млн. грн. (55,55%) в основном за счет выпуска облигаций внутреннего государственного займа для финансирования государственного бюджета и пополнения Стабилизационного фонда (на сумму 39,8 млрд. грн.), увеличения уставных капиталов Укрэксимбанка, НАК «Нафтогаз Украины» и Государственного ипотечного учреждения (на сумму 15,8 млрд. грн.), а также для возмещения сумм налога на добавленную стоимость (на сумму 16,4 млрд. грн.).

Гарантированный государством долг Украины увеличился на 17 млрд. 852,393 млн. грн. (19,64%), что связано с выпуском внешних еврооблигаций «ФИНИНПРО» для финансирования мероприятий, связанных с проведением Евро-12 (на сумму 4,5 млрд. грн.), получением Укравтодором кредита от VTB CAPITAL (на сумму 3,5 млрд. грн.) и получением траншей займа Международного валютного фонда (на сумму 11,1 млрд. грн.).