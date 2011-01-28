Клюев заверяет, что в 2011 году будут реализованы инвестпрограммы на 233 млрд. грн.

В Украине практически завершена работа над перечнем инвестиционных проектов, которые будут реализованы в текущем году, и общая сумма инвестиций по этим проектам составляет 233 млрд. грн.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр – министр экономического развития и торговли Андрей КЛЮЕВ во время совещания под руководством премьер-министра Николая АЗАРОВА о ходе подготовки сводной инвестиционной программы на 2011 год, сообщается на Правительственном портале.

По словам А.КЛЮЕВА, уже в следующую среду программа будет вынесена на рассмотрение правительства.

«Общая сумма, на которую будут реализованы инвестиционные проекты в 2011 году, составит 233 млрд. грн. Это проекты по реконструкции предприятий или созданию новых предприятий и созданию новых рабочих мест», - отметил он. По словам А.КЛЮЕВА, 43 инвестиционных проекта будут реализованы в отрасли машиностроения, 69 - по развитию инфраструктуры, в энергетической и жилищно-коммунальной отраслях и 22 проекта - в сельском хозяйстве.

Первый вице-премьер-министр добавил, что на 70% инвестиционные проекты будут финансироваться за счет собственных средств предприятий и банковских кредитов и тому подобное. Из госбюджета на поддержку и запуск инвестиционных проектов (в первую очередь в АПК и инфраструктурных) будут выделены 13,4 млн. грн. А.КЛЮЕВ подчеркнул, что подавляющее большинство инвестпроектов среднесрочное и рассчитано на три года.