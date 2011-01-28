«Украинский профессиональный банк» увеличил прибыль в 3 раза

Чистая прибыль ОАО «Украинский профессиональный банк» в 2010 году увеличилась в 3 раза против показателя 2009 года и составила 52,833 млн. грн.

Об этом сказано в отчете банка, опубликованном в газете «Голос Украины» (№16 от 28 января т.г.).

Согласно отчету, с начала года активы банка увеличились на 16,8% и на 1 января 2011 года составили 2,58 млрд. грн., обязательства – на 13%, до 1,98 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 24%, до 1,902 млрд. грн., собственный капитал вырос на 30% – до 449,565 млн. грн.

Уставный капитал банка в 2010 году увеличился на 32% и составляет 500 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Украинский профессиональный банк» (г. Киев) зарегистрировано в январе 1992 года.

На 1 января 2011 года акционерами банка являлись ООО «Украинский инвестиционно-финансовый альянс» (прямое участие - 98,7552%), Евгений БАЛУШКА (прямое участие - 0,0159%, опосредованное участие - 98,7552%).