Калуш просит у Кабмина дополнительно 168 млн. грн. для решения экологических проблем

Город Калуш Ивано-Франковской области просит Кабинет министров дополнительно выделить 168 млн. грн. на решение экологических проблем в 2011 году.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель городского председателя Калуша Василий ПЕТРИВ сегодня в Ивано-Франковске на совещании под председательством министра по вопросам чрезвычайных ситуаций Виктора БАЛОГИ.

По его словам, эти средства нужны Калушу, чтобы завершить укрепление северного борта Домбровского карьера, и не допустить прорыва вредных рассолов в реку Сивка. Также эти деньги нужны на отселение людей, проживающих на проседающей территории, на оздоровление детей и диспансеризацию населения, и на рекультивацию хвостохранилища №1.

В.ПЕТРИВ заметил, что отселить из опасного места нужно 4 тыс. 320 жителей Калуша.

Как сообщал УНИАН, в 2010 году Калуш получил из государственного бюджета 497 млн. грн. на преодоление экологических и социальных проблем.

В частности, по данным председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации Михаила ВЫШИВАНЮКА, 89 млн. грн. правительство выделило на проведение работ на Домбровском карьере, 298 млн. грн. - на вывоз гексахлорбензола, 30 млн. грн. - на развитие Калуша и 20 млн. грн. - на приобретение медикаментов. Кроме того, 49 млн. грн. Калуш получил на приобретение медицинского оборудования, 16 млн. грн. - на строительство водозабора и 5 млн. грн. - на проектную документацию для работ на Домбровском карьере.