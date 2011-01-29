В Украине за 3 года будет реализовано более тысячи инвестпроектов на 900 млрд. грн.

В течение трех лет в Украине будет реализовано более тысячи инвестиционных проектов стоимостью свыше 900 млрд. гривен.

Об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ в эфире программы «Большая политика с Евгением КИСЕЛЕВЫМ».

«Сегодня мы закончили рассмотрение инвестиционной программы на три года, которая включает в себя более тысячи проектов. Общая стоимость этих проектов более 900 млрд. грн.», - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, эта сумма впервые четко разложена как по источникам финансирования, так и по компаниям, которые будут проводить модернизацию экономики Украины. Источниками финансирования в частности являются собственные средства корпораций и предприятий, кредитные ресурсы для компаний, государственные ресурсы, отметил он.