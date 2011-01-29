В GRECO считают неправильным шагом отмену в Украине антикоррупционного пакета законов

Председатель GRECO Драго КОС считает, что отмена в Украине антикоррупционного пакета законов может свидетельствовать о важном и досадном шаге украинских властей в неправильном направлении.

Об этом он заявил в интервью «Зеркалу недели. Украина» (№3 от 29 января 2011 г.).

«Отмена пакета и ликвидация Бюро по вопросам антикоррупционной политики могут свидетельствовать о важном и досадном шаге в неправильном направлении - если в ближайшее время не будет найден лучший выход из ситуации с законами и Бюро. Но время быстро летит...», - сказал Д.КОС.

При этом он напомнил, что в отчете о выполнении Украиной рекомендаций, утвержденном в мае 2009 года, GRECO признала создание Бюро по вопросам антикоррупционной политики свидетельством того, что Украина „открыта для развития и внедрения реальной антикоррупционной политики“. Кроме того, международные эксперты отметили: принятие так называемого антикоррупционного пакета является важным шагом в правильном направлении. „Это была последняя информация, которую GRECO получила от Украины“, - подчеркнул председатель GRECO.

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Верховная Рада отменила ранее принятый пакет антикоррупционных законов. В частности, парламент признал утратившими действие законы Украины “Об основах предотвращения и противодействия коррупции”, “Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений” и “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности за коррупционные правонарушения”.