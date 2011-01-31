Эксперт: снижение цен на золото продолжается

Котировки фьючерсов на золото упали до самого низкого уровня почти за четыре месяца, так как разочаровывающих экономических данных оказалось недостаточно, чтобы остановить продолжающееся снижение цен на этот металл.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его информации, котировки наиболее активно торгующихся февральских фьючерсов на золото упали на 14,60 доллара - до 1318,40 доллара за тройскую унцию. В этом году цены на золото уже снизились на 7,2%, так как инвесторы обрели веру в восстановление экономики, чувствуя меньшую необходимость в золоте как в инструменте хеджирования против финансовой нестабильности и проблем европейского суверенного долга. Опасения, связанные с этим, вызвали рост цен на золото до рекордного внутридневного максимума выше 1430 долларов в декабре.

Как подчеркнул В.СКИДАН, участники рынка обращаются к активам, чувствительным к экономическому росту, таким как акции. Предполагается, что эти инвестиции принесут более высокий доход, чем золото, так как промышленное производство по всему миру продолжает набирать обороты.

По словам эксперта, цены на золото в прошлый четверг сначала выросли, после того как данные показали, что заказы на товары длительного пользования в США в декабре снизились, а число первичных заявок на пособие по безработице на предыдущей неделе неожиданно выросло. Однако рост цен на золото оказался непродолжительным в связи с тем, что инвесторы сопоставили эти два отчета с долгосрочными позитивными перспективами экономики и сильной динамикой акций, наблюдаемой в последнее время.

В.СКИДАН отметил, что разочаровывающая информация усилила мнение о том, что Федеральная резервная система США будет придерживаться своей мягкой денежно-кредитной политики, предполагающей сверхнизкие процентные ставки и покупки казначейских облигаций США. Эта политика помогла подтолкнуть цены на золото к рекордным максимумам в прошлом году.