Банки продолжат привлекать "длинные" вклады – эксперт

Банки продолжат привлекать "длинные" вклады в корпоративном секторе.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН председатель правления «Брокбизнесбанка» Сергей МИШТА.

По его наблюдениям, в течение 2010 года прослеживалась тенденция уменьшения спроса на вклады сроком до 30 дней, и финансовые учреждения направили усилия на привлечение ресурсов вкладчиков сроком на 12 и более месяцев. «Это обусловлено стабилизацией ситуации в банковском секторе и возвратом доверия вкладчиков в их предпочтениях более "длинных" сроков размещения вкладов», - считает эксперт.

При этом, добавил он, банки продолжат стимулировать вкладчиков. В приоритетах депозиты с большими сроками размещения, с повышенной доходностью по ним, поскольку кредитным учреждениям нужны в первую очередь «длинные» ресурсы.

По прогнозам С.МИШТЫ, кредитный рынок будет расти за счет увеличения объемов кредитования юридических лиц. Среди главных субъектов кредитования будет, в первую очередь, крупный корпоративный бизнес, сохранивший свою кредитоспособность в кризисный период, и средний бизнес, который будет стремиться выйти на докризисные объемы продаж.

Как полагает эксперт, требования к заемщикам при этом будут ужесточаться. Одним из главных критериев, кроме залога, будет рассматриваться финансовое положение заемщика и перспективы его развития.