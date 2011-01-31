Классическая схема депозитов «длиннее срок - выше ставка» возвращается - эксперт

Изменения, произошедшие на прошлой неделе на рынке депозитов физических лиц, свидетельствуют о постепенном возращении классической схемы «длиннее срок - выше ставка».

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее мнению, «это связано с потребностью банков в долгосрочных ресурсах в связи с возобновлением кредитования».

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, за период с 24 по 28 января 2011 года на рынке депозитов ситуация сложилась следующая. Большинство банков не пересматривали свои условия, за исключением нескольких, «выровнявших» условия гривневых депозитов, уменьшив при этом процентные ставки по вкладам на срок 1-3 месяца и слегка увеличив ставки по долгосрочным вкладам (6-12 месяцев).

По информации эксперта, вследствие этого средняя ставка по вкладам в национальной валюте сроком на 1 месяц за прошедшую неделю снизилась на 0,27 процентного пункта, на 3 месяца – на 0,06 пункта. Средняя ставка по вкладам в гривне на срок 6 и 12 месяцев незначительно выросла – на 0,03 пункта. Условия депозитов в иностранной валюте остались на том же уровне.