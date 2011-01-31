Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5 млрд. долларов

Профицит платежного баланса Украины в 2010 году составил 5,096 млрд. долл. по сравнению с дефицитом 13,726 млрд. долл. в 2009 году.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в 2010 году дефицит текущего счета увеличился на 47% – до 2,558 млрд. долл., что, по оценкам НБУ, составляет 1,9% от ВВП (в 2009 году – 1,5% ВВП).

Нацбанк объясняет расширение дефицита текущего счета ухудшением состояния

внешней торговли товарами, в первую очередь во второй половине 2010 года.

«Главным фактором этого выступало возобновление внутреннего спроса, что нашло отображение в опережающих темпах роста импорта товаров над экспортом (35,4% и 29% соответственно). При этом положительное сальдо торговли услугами увеличилось до 4,7 млрд. долл. США с 2,4 млрд. долл. США в предыдущем году, преимущественно за счет повышения тарифов на транспортировку газа», – констатирует НБУ.

Экспорт товаров в 2010 году вырос на 29% по сравнению с предыдущим годом и составил 52,1 млрд. долл. США, импорт – на 35,4%, до 60,5 млрд. долл. США.

Профицит счета операций с капиталом и финансовых операций в 2010 году составил 7,7 млрд. долл. США по сравнению с дефицитом в 12 млрд. долл. США в 2009 году.

Чистый приток прямых иностранных инвестиций в 2010 году оценен в 5,7 млрд. долл. США, что на 22,1% больше, чем в 2009 году.

Сальдо по кредитам и облигациям в целом за год сформировалось положительное – 6,7

млрд. долл. США (в отличие от чистого погашения на протяжении 2009 года в размере

9,1 млрд. долл. США). В частности, чистый приток долгового капитала в другие сектора составил 3,4 млрд. долл. США (rollover – 136% против 100% за 2009 год). Банковская система на протяжении 2010 года продолжала активно сокращать свою внешнюю задолженность – чистое погашение составило 1,7 млрд. долл. США (rollover – 90% против 76% за 2009 год).

Чистые привлечения государственного сектора в 2010 году составили 5,1 млрд. долл. (в 2009 году – 1,1 млрд. долл.).

В целом за 2010 год прирост наличной валюты вне банковской системы был на уровне 7,3 млрд. долл. (в 2009 году – 9,7 млрд. долл.). Почти весь прирост был сформирован в последние 4 месяца года (6,1 млрд. долл.).

«Положительное сальдо сводного платежного баланса в 2010 году составило 5,1 млрд. долл., что вместе с поступлениями средств по кредиту stand-by от МВФ (3,4 млрд. долл.) позволило существенно нарастить резервные активы. Их объем по состоянию на 1 января 2011 года составил 34,6 млрд. долл. США, что обеспечивает финансирование импорта товаров и услуг на протяжении 5,2 месяца будущего периода», – говорится в сообщении Нацбанка.