Процесс активизации банков в кредитовании физлиц продолжается - эксперт

Процесс активизации банков по предоставлению кредитов физическим лицам продолжился на прошлой неделе.

Об этом сказала в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «данная тенденция вызвана тем, что большинство банков заинтересованы в возобновлении кредитования физических лиц и накопили уже достаточно ресурсов для реализации этой цели. В то же время, дефицит платежеспособных заемщиков и невысокие доходы физических лиц по-прежнему препятствуют более активному развитию процесса».

Как отметила Н.СИНЯВСКАЯ, наиболее активно на прошлой неделе росли предложения по автокредитованию. В то же время, наблюдалось увеличение предложений и по другим кредитным продуктам.

По информации эксперта, условия автокредитов сейчас таковы: первоначальный взнос в пределах от 10% до 50% от стоимости авто; срок кредитования – до 7 лет; процентная ставка фиксированная со сроком кредитования 1 год – от 8,9% до 26,75% годовых, 3 года – от 13,6% до 26,75%, 5 лет о- т 14,5% до 24,5%. Плавающая ставка фиксируется на первый год кредитования и находится в пределах от 6,99% до 19,89% годовых. Разовая комиссия при предоставлении кредита - от 1,5 до 3% от суммы.

Н.СИНЯВСКАЯ сообщила, что кредиты на приобретение недвижимости сейчас предлагаются на таких условиях: процентная ставка фиксированная на весь срок 15,0%-25,75% годовых, плавающая – 14,95-18,56%; срок кредитования - 5-10 лет, с авансовым взносом не менее 30%, чаще встречается – 40% от стоимости недвижимости.