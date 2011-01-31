Предложение иностранной валюты на межбанке превышает спрос – НБУ

С начала января предложение иностранной валюты на межбанковском валютном рынке превышает спрос на нее, сообщает сайт Национального банка Украины.

Согласно предоставленной информации, этой ситуации способствуют стойкие нетто-поступления иностранной валюты от нерезидентов. При этих условиях Нацбанк осуществлял преимущественно интервенции по покупке иностранной валюты, пополняя международные резервы.

С начала января курс гривни относительно доллара США укрепился на межбанковском валютном рынке на 0,35% - до 7,9336 грн./долл., а на наличном сегменте, по операциям продажи долларов, – почти не изменился.

Официальный курс гривни к доллару США с начала января укрепился на 0,40% - до 7,93 грн./долл., а относительно евро и российского рубля снизился на 2,87% и 2,3% - до 10,8768 грн./евро и 2,6724 грн./10 рублей соответственно.