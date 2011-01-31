Торги на межбанке сегодня открылись котировками 7,9510-7,9620 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9510/7,9620 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг» , цены на российскую валюту снизились до 0,2665/0,2669, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8205/10,8370. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар упали до 1,3613/1,3615 (пятница – 1,3696/1,3698).

В пятницу Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня 7,9300/7,9500.