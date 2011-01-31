В Москве состоится международный экономический форум СНГ

Международный экономический форум государств-участников СНГ «20 лет вместе: опыт сотрудничества и перспективы» состоится в Москве 18 марта.

Как сообщил УНИАН генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир САВЧЕНКО, в мероприятии, организованном Исполнительным комитетом СНГ и Деловым центром экономического развития СНГ, примут участие представители органов исполнительной и законодательной власти, частного бизнеса, крупнейших инвестиционных и финансовых организаций, исследовательских и экспертных центров, профессиональных союзов и объединений всех стран Содружества.

Отмечается, что в рамках форума запланировано обсуждение Стратегии экономического развития СНГ на период до 2020 года, актуальных проблем Договора о зоне свободной торговли и Межгосударственной программы инновационного сотрудничества СНГ на период до 2020 года, результатов функционирования Таможенного союза и перспектив создания Единого экономического пространства.

Среди других тем повестки форума – предложения председательствующей в СНГ в 2011 году Республики Таджикистан в сфере экономической интеграции, вопросы содействия установлению взаимовыгодных деловых контактов между представителями бизнес-сообщества стран Содружества, поддержки, развития и популяризации наиболее значимых проектов и привлечение потенциальных инвесторов и заказчиков, а также содействие изобретателям, разработчикам и производителям высокотехнологичной продукции в освоении российского и зарубежных рынков технологий и наукоемкой продукции.

В ходе форума будет проведена выставка инновационных проектов, организована работа диалоговой площадки «Развитие делового климата в СНГ: презентация возможностей», в рамках которой участники форума смогут ознакомиться с перспективными проектами, обменяться мнениями с представителями органов исполнительной власти и бизнеса относительно дальнейшего расширения делового сотрудничества. Отдельным мероприятием форума станет церемония награждения лауреатов в номинациях «Лидер бизнеса СНГ» и «Лидер экономической интеграции СНГ».

Завершится форум принятием итогового документа, который будет передан в высшие органы законодательной и исполнительной власти стран Содружества в качестве аналитической и рекомендательной информации.