Гостаможслужба упростит допуск субъектов ВЭД к электронному декларированию

Государственная таможенная служба Украины намерена сократить количество критериев для включения субъектов внешнеэкономической деятельности (ВЭД) в реестр предприятий, допущенных к электронному декларированию, и исключения из него.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственного комитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, проект соответствующего приказа Гостаможслужбы согласовал комитет.

В частности, в документе отменяются такие критерии, как требование к предприятию не меньше года осуществлять внешнеэкономическую деятельность, связанную с перемещением товаров через таможню, и отсутствие специальных санкций. Также из условий электронного декларирования исключен критерий, который требовал, чтобы должностные лица предприятия не привлекались к криминальной ответственности за совершение контрабанды или к административной ответственности за нарушение таможенных правил.

Вместе с тем, в проекте приказа предусмотрено, что предприятие должно подавать заявление о включении в реестр непосредственно в Гостаможслужбу, а не в таможенный орган оформления, который потом направляет его в Гостаможслужбу. Как отмечают в Госкомпредпринимательства, такой порядок существует в настоящее время и затягивает процесс включения предприятий в реестр предприятий, допущенных к электронному декларированию. В то же время новый проект приказа дает право включать в данный реестр и таможенных брокеров.

Принятие приказа «Об утверждении условий электронного декларирования», по мнению разработчиков, будет способствовать ускорению прохождения таможенных процедур и установлению требований к применению международных стандартов электронного обмена данными относительно автоматизированного таможенного оформления товаров.

Напомним, с 2009 года таможенные органы принимают предварительные таможенные декларации.