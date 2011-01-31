«Эрсте Банк» в 2010 году сократил убыток в 2,5 раза

«Эрсте Банк» (Киев) в 2010 году сократил убыток в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом – до 133,794 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2011 года.

Согласно сообщению, активы банка за указанный период увеличились на 16% и на 1 января 2011 года составили 9,832 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов сократились на 11% – до 5,383 млрд. грн., обязательства – выросли на 13%, до 8,447 млрд. грн., уставный капитал – на 0,7%, до 1 млрд. 370,5 млн. грн., собственный капитал – на 36%, до 1,385 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Эрсте Банк» (Киев) зарегистрировано 25 января 2006 года. По объему активов банк занимает 21-е место среди 175 банков Украины.

100% акций банка владеет Erste Group Bank AG (Австрия).