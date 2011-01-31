«Укрсоцбанк» в 2010 году сократил чистую прибыль в 4,4 раза

ПАО «Укрсоцбанк» (Киев) в 2010 году сократило чистую прибыль в 4,4 раза по сравнению с 2009 годом – до 28,944 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2011 года.

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период сократились на 4% и на 1 января 2011 года составили 41,604 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 8%, до 37,474 млрд. грн., обязательства – на 6%, до 35,033 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 1,270 млрд. грн., собственный капитал увеличился на 9% – до 6,570 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКБ «Укрсоцбанк» основан в сентябре 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Итальянская группа UniCredit владеет 94,2% акций «Укрсоцбанка».