«УкрСиббанк» увеличил убыток в 2,6 раза

«УкрСиббанк» (г. Харьков) в 2010 году увеличил убыток в 2,6 раза, по сравнению с 2009 годом, – до 3,145 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (номер от 29 января 2011 г.).

Активы банка за отчетный период уменьшились на 0,6% и на 1 января 2011 года ставили 46,128 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 15%, до 38,699 млрд. грн., обязательства – на 0,4%, до 41,273 млрд. грн., уставный капитал банка увеличился на 42% – до 7,512 млрд. грн., собственный капитал сократился на 2% – до 4,855 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

BNP Paribas (Франция) владеет 99,9992% акций "УкрСиббанка".