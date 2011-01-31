Банк «Форум» в 2010 году увеличил убыток в 5 раз

Банк «Форум» (Киев) в 2010 году увеличил убыток в 5 раз по сравнению с 2009 годом – до 3,282 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2011 года.

Согласно сообщению, за отчетный период активы банка сократились на 28% и на 1 января 2011 года составили 14,021 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 17%, до 14,118 млрд. грн., обязательства – на 25%, до 13,256 млрд. грн., уставный капитал – увеличился почти в 2 раза, до 4,434 млрд. грн., собственный капитал – сократился в 2,4 раза, до 764,802 млн. грн.

Справка УНИАН. Банк «Форум» (Киев) создан в 1994 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Немецкий Commerzbank владеет 94,5219% акций банка «Форум».