«ОТП Банк» в 2010 году получил 609 млн. грн. прибыли

«ОТП Банк» (Киев) в 2010 году получил чистую прибыль в размере 609,432 млн. грн., тогда как по итогам 2009 года убыток банка составил 464,312 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2011 года.

Согласно сообщению, активы банка за отчетный период сократились на 16% и на 1 января 2011 года составили 24,682 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – на 26%, до 21,48 млрд. грн., обязательства – на 20%, до 21,245 млрд. грн. Уставный капитал банка в отчетном периоде оставался на уровне 2,868 млн. грн., собственный капитал увеличился на 22% – до 3,437 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Венгерский OTP Bank владеет 100% ПАО «ОТП Банк».