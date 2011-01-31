Украинская валюта на прошлой неделе снизилась к евро на 1,4% - эксперт

Украинская валюта по итогам прошедшей недели осталась стабильной к доллару и девальвировала на 1,4% к единой европейской валюте.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

Он отметил, что Национальный банк Украины в пятницу, 28 января, покупал доллар по курсу 7,93 грн./долл. и продавал его по 7,95 грн./долл. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9480-7,9525 грн./долл. Гривня в этот день подешевела к доллару на 0,25%.

При этом в пятницу, по словам аналитика, межбанковский валютный рынок закрылся котировками 10,9040-10,9162 грн./евро. В этот день гривня подешевела к евро на 0,3%.