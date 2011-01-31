НБУ в 2010 году увеличил активы на 17%

Национальный банк Украины (НБУ) в 2010 году, по сравнению с 2009 годом, увеличил активы на 17% - до 425,066 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (номер от 29 января т.г.).

Средства и депозиты в иностранной валюте увеличились на 25% - до 122,399 млрд. грн., ценные бумаги нерезидентов - на 36%, до 151,609 млрд. грн. Объем авуаров НБУ в специальный правах заимствований сократился в 8 раз - до 63 млн. грн. Монетарное золото выросло на 32% - до 7,191 млрд. грн. Портфель ценных бумаг Украины увеличился на 20% - до 54,875 млрд. грн. Объем кредитов банкам и другим заемщикам сократился на 18% - до 60,784 млрд. грн., взносы в счет квоты МВФ - на 2%, до 16,822 млрд. грн.

Обязательства Нацбанка за отчетный период увеличились на 26% - до 335,611 млрд. грн. В том числе, банкноты и монеты в обороте выросли на 17% - до 200,092 млрд. грн., обязательства перед МВФ - на 15%, до 76,747 млрд. грн.

Уставный капитал НБУ в прошлом году оставался на уровне 100 млн. грн., а собственный капитал сократился на 7% - до 89,455 млрд. грн.

Фонды и другие резервы увеличились на 6% - до 6,067 млрд. грн., резервы переоценки иностранной валюты, монетарного золота и банковских метал лов сократились на 1,4% - до 93,320 млрд. грн. НБУ также снизил на 14,126 млрд. грн. стоимость финансовых активов к их справедливой стоимости в результате коррекции.