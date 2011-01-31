В банке "Столица” снова временная администрация

Национальный банк Украины постановлением №10 от 31 января 2011 года ввел в ПАО “Банк Столица" временную администрацию сроком на три месяца - с 31 января по 30 апреля 2011 года. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, временным администратором банка назначен служащий НБУ – начальник отдела контроля за соблюдением надзорных регламентов Нацбанка Евгений КУНО.

Также указывается, что с целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния финучреждения, в банке введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца - с 31 января до 30 апреля 2011 года.

Справка УНИАН. Банк «Столица» основан в 2004 году.

С 20 июля 2009 года Национальный банк ввел временную администрацию в ПАО «Банк «Столица» сроком на 1 год. Также был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка сроком на 6 месяцев – с 20 июля 2009 года по 19 января 2010 года.

19 июля 2010 года НБУ вывел временную администрацию из ПАО «Банк Столица»

На 1 октября 2010 года 94,6448% акций банка владел Валентин ИСАК (2,7578% – опосредованно).