Межбанк: торги по доллару закрылись котировками 7,9505/7,9585 грн./долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9510/7,9620, к 12:00 сузился спрэд 7,9515/7,9655. К закрытию торгов ценовые уровни понизились до 7,9505/7,9585 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2665/0,2669, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2667/0,2669. К закрытию цены повысились до 0,2669/0,2671. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,8025 (+0,1325).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3613/1,3615, а к 15:00 выросли до 1,3697/1,3699.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8205/10,8370, к 12:00 цены ушли вверх – 10,8460/10,8575. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли максимума 10,8765/10,8935.