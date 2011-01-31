Евро на прошлой неделе стабильно рос к доллару - эксперт

Европейская валюта на мировых рынках в течение прошлой недели стабильно росла к доллару США.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав СТЕЛЬМАХ.

По его информации, в четверг, 27 января, евро/доллар достиг новых двухмесячных максимумов на уровне 1,3760 на фоне публикации неблагоприятных экономических данных по США. Это самое высокое значение с 22 ноября. «Пессимистичные данные из штатов усилили вероятность того, что ФРС сохранит ультра-аккомодационный подход к монетарной политике до появления полной уверенности в надежности процесса экономического восстановления, - отметил эксперт. В то же время, американская статистика постепенно отходит на второй план, а динамика валюты все больше зависит от событий в Европе, в частности, по-прежнему не снята с повестки дня тема суверенных дефолтов.

Как подчеркнул В.СТЕЛЬМАХ, «долговые проблемы в Греции и Ирландии, вылившиеся в кризис суверенного долга, привели к разговорам о потенциальном развале евро. ЕЦБ был вынужден предпринять определенные меры, чтобы сгладить последствия кризиса, в частности, банк начал покупку гособлигаций. А политики, между тем, никак не могут договориться о том, что им делать. Теперь Центробанк уже настойчиво требует от правительств конкретных и решительных действии».

По словам эксперта, участники рынка отреагировали на негативные для американской валюты заявления ФОМК о том, что, "хотя цены на сырье выросли, долгосрочные инфляционные ожидания остаются стабильными", а также на негативную оценку ситуации на рынке труда. Тем не менее, эффект этих комментариев был компенсирован новостью о сохранении количественного ослабления в объеме 600 млрд. долларов и о том, что это решение поддержали все члены комитета.

Как отметил В.СТЕЛЬМАХ, рейтинговое агентство Moody`s в пятницу, 27 января, вновь заявило о растущей вероятности того, что в следующие 2 года ААА-рейтинг США может быть пересмотрен на понижение. В прошлом году агентство уже озвучивало мысль о том, что продление инициированной администрацией Джорджа БУША программы предоставления налоговых льгот на срок более 2-х лет повысит вероятность пересмотра на понижение кредитного рейтинга США.

По мнению эксперта, ЕЦБ придерживается в текущей ситуации несколько иной стратегии. Растущая инфляция вынуждает Центробанк занимать более агрессивную политику, несмотря на массу экономических проблем в периферийных странах. В настоящее время политика ЕЦБ сохраняет аккомодационный характер. Между тем, растущие цены на сырье привели к росту инфляции на уровне 2% или выше, что свидетельствует о наличии инфляционных процессов в регионе.