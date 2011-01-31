«Райффайзен Банк Аваль» получил 0,745 млн. грн. прибыли против 2 млрд. грн. убытка годом ранее

АО «Райффайзен Банк Аваль» (Киев) в 2010 году получил чистую прибыль в размере 0,745 млн. грн., тогда как по итогам 2009 года убыток банка составил 2,019 млрд. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 29 января 2011 года.

Согласно сообщению, за указанный период активы банка выросли на 2% и на 1 января 2011 года составили 55,1 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – сократились на 10%, до 43,854 млрд. грн., обязательства – на 0,2%, до 48,659 млрд. грн. Уставный капитал вырос на 24% – до 3,003 млрд. грн., собственный капитал – на 21%, до 6,441 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Австрийская группа Райффайзен владеет 96,18% акций «Райффайзен Банк Аваль».