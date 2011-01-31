В Одессе введен туристический сбор.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение приняли сегодня на сессии депутаты Одесского городского совета.

Ставка сбора установлена в размере 1% стоимости всего периода проживания за вычетом налога на добавленную стоимость.

Согласно решению, сбор будут взимать администрации гостиниц, кемпингов, мотелей, общежитий для приезжих и прочие учреждения гостиничного типа, а также санаторно-курортные учреждения.

Кроме того, право взимания сбора получили квартирно-посреднические организации, которые направляют неорганизованных лиц на поселение в дома (квартиры), и предприниматели, которые взимают сбор на условиях договора, заключенного с соответствующим исполнительным органом Одесского городского совета.

От туристического сбора освобождаются люди, которые постоянно проживают в городе на условиях договора найма, люди, которые прибыли в командировку или по путевкам. Также плата отменена для ветеранов войны, участников ликвидации аварии на ЧАЭС, инвалидов, детей-инвалидов и граждан, их сопровождающих (не более одного человека).

Дополнительные средства в размере 500 тыс. грн., которые планируется получить от сбора в горбюджет в текущем году, городские власти намерены направить на высадку зелёных насаждений.