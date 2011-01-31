IFC: реальный размер проблемных банковских кредитов в два раза превышает официальные данные

Реальный размер проблемных банковских кредитов как минимум в два раза превышает официальную цифру, которая сегодня составляет до 90 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам советник проекта члена группы Всемирного банка - International Finance Corporation (IFC) Евгений ПРОКОПЕНКО.

По его словам, такие предварительные результаты проводимой IFC оценки проблемных активов в банковской сфере.

Е.ПРОКОПЕНКО также отметил, что с учетом непрофильных активов, которые сегодня пребывают на балансах банков, общая сумма проблемных банковских активов должна быть еще большей.

По мнению советника IFC, одним из решений данной проблемы может стать создание и реализация фондов стрессовых (проблемных) активов. По его оценке, таким образом можно было бы реализовать до 20 % всех проблемных активов.