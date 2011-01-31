СПИСОК коммерческих банков, в которых введены временные администрации (на 31.01.2011)

1. ВАТ КБ “Надра”. Постановою Правління Національного банку України від 10.02.2009 № 59 “Про призначення тимчасової адміністрації у відкритому акціонерному товаристві комерційному банку “Надра” призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (10.02.2009-10.02.2010), мораторій на задоволення вимог кредиторів введено з 10.02.2009 до 10.08.2009, відповідно до постанови Правління Національного банку України від 05.08.2009 № 452 продовжений мораторій на задоволення вимог кредиторів з 11.08.2009 до 10.02.2010, крім зобов’язань за договорами банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо переказу коштів у межах лімітів, установлених тимчасовим адміністратором банку і погоджених Національним банком України.

Постановою Правління Національного банку України від 10.02.2010 № 60 “Про хід виконання програми фінансового оздоровлення Відкритого акціонерного товариства комерційного банку “Надра” продовжено в банку тимчасову адміністрацію на один рік з 11.02.2010 до 11.02.2011.

Постановою Правління Національного банку України від 15.04.2010 № 205 “Про внесення пропозиції щодо участі держави в капіталізації Відкритого акціонерного товариства комерційного банку “Надра” унесено на розгляд Міністерства фінансів України пропозицію щодо участі держави в капіталізації банку.

Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт Жуковська Валентина Борисівна, яка працює за адресою: м. Київ, 04053, вул. Артема,15, контактні телефони: 8-800-300-0-700, 481-09-53, 459-37-00.

2. ПАТ “РОДОВІД БАНК”. Постановою Правління Національного банку України від 13.03.2009 № 138 “Про призначення тимчасової адміністрації у Відкритому акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” (із змінами, внесеними постановою Правління НБУ від 18.03.2009 №142) призначено тимчасову адміністрацію строком на 1 рік (16.03.2009-15.03.2010), мораторій на задоволення вимог кредиторів банку введено з 16.03.2009 до 15.09.2009, та продовжено з 16.09.2009 до 15.12.2009 відповідно до постанов Правління Національного банку України від 15.09.2009 № 551 та від 15.10.2009 № 616, крім зобов’язань за договорами банківських вкладів (депозитів), договорами банківських рахунків, а також за зобов’язаннями щодо переказу коштів у межах лімітів, установлених тимчасовим адміністратором банку та погоджених Національним банком України.

Постановою Правління Національного банку України від 15.12.2009 №743 продовжений мораторій на задоволення вимог кредиторів Публічного акціонерного товариства “РОДОВІД БАНК” шляхом уведення повного мораторію на задоволення вимог кредиторів строком на три місяці – з 16.12.2009 до 15.03.2010 включно.

Постановою Правління Національного банку України від 15.03.2010 №133

“Про продовження дії тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” продовжена дія тимчасової адміністрації в банку на два місяці з 16.03.2010 до 16.05.2010.

Постановою Правління Національного банку України від 14.05.2010 №234

“Про продовження дії тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” продовжена дія тимчасової адміністрації в банку на чотири місяці з 17.05.2010 до 16.09.2010.

Постановою Правління Національного банку України від 02.09.2010 №409

“Про продовження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” продовжена тимчасова адміністрація в банку на три місяці з 16.09.2010 до 15.12.2010.

Постановою Правління Національного банку України від 14.12.2010 №546

“Про продовження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК” продовжена тимчасова адміністрація в банку на три місяці з 16.12.2010 до 15.03.2011.

Тимчасовий адміністратор банку - фізична особа - незалежний експерт Райтбург Юрій Григорович, призначений з 03.09.2010 відповідно до постанови Правління Національного банку України від 02.09.2010 № 409 “Про продовження тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві “РОДОВІД БАНК”, який працює за адресою: м. Київ, 04070, вул. П.Сагайдачного, 17, контактні телефони: 200-20-02, 8-800-50-8888-0.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про капіталізацію Відкритого акціонерного товариства “РОДОВІД БАНК” від 10.06.2009 № 580 установлено, що держава бере участь у капіталізації банку шляхом придбання акцій додаткової емісії в обмін на облігації внутрішньої державної позики і частка держави у статутному капіталі зазначеного банку становитиме 99,972128268 відсотка.

3. ПАТ “КБ “СКБ” м. Одеса. Постановою Правління Національного банку України від 20.10.2010 № 465 “Про призначення тимчасової адміністрації в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ “КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК “СОЦКОМБАНК” призначено тимчасову адміністрацію строком на шість місяців (21.10.2010 - 21.04.2011), повний мораторій на задоволення вимог кредиторів введено строком на три місяці – з 21.10.2010 до 21.01.2011.

Тимчасовий адміністратор банку - службовець Національного банку України Хороленко Наталія Миколаївна, яка працює за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Грецька, 5, контактний телефон: (048) 734-14-44.

На період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора ПАТ “КБ “СКБ” Хороленко Н.М. уповноважений на виконання функцій тимчасового адміністратора ПАТ “КБ “СКБ” службовець Національного банку Бокій Сергій Олексійович.

4. ТОВ “Діалогбанк” м. Дніпропетровськ. Постановою Правління Національного банку України від 09.11.2010 № 486 “Про призначення тимчасової адміністрації в Товаристві з обмеженою відповідальністю “Діалогбанк” призначено тимчасову адміністрацію строком на три місяці (10.11.2010 - 10.02.2011), повний мораторій на задоволення вимог кредиторів введено строком на три місяці – з 10.11.2010 до 10.02.2011.

Тимчасовий адміністратор банку - службовець Національного банку України Рогожа Олена Анатоліївна, яка працює за адресою: 49101, м. Дніпропетровськ, вул. Свердлова, 26, поз.5, контактні телефони : (056) 236-56-71, 236-56-72.

На період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора ТОВ “Діалогбанк” Рогожи О.А. уповноважений на виконання функцій тимчасового адміністратора ТОВ “Діалогбанк” фізична особа – незалежний експерт (за договором з Національним банком України) Сторчак Олександр Павлович.

5. ПАТ «Банк Столиця». Постановою Правління Національного банку України №19 від 31.01.2011 призначено в Публічному акціонерному товаристві «Банк Столиця» тимчасову адміністрацію строком на три місяці з 31.01.2011 до 30.04.2011.

Тимчасовим адміністратором в Публічному акціонерному товаристві «Банк Столиця» призначено службовця Національного банку України − начальника відділу контролю за дотриманням наглядових регламентів Національного банку України Куно Євгена Геннадійовича.

На період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора в Публічному акціонерному товаристві «Банк Столиця» уповноважити на виконання функцій тимчасового адміністратора ПАТ«Банк Столиця» службовця Національного банку України − заступника начальника відділу контролю за дотриманням наглядових регламентів Національного банку України Оніщенка Сергія Костянтиновича.

З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану ПАТ «Банк Столиця» повністю введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 3 місяці − з 31.01.2011 до 30.04.2011.

6. ПАТ «Комерційний банк «Володимирський». Постановою Правління Національного банку України № 21 від 31.01.2011 призначено в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Володимирський» тимчасову адміністрацію строком на три місяці з 01.02.2011 до 30.04.2011.

Тимчасовим адміністратором в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Володимирський» призначено службовця Національного банку України – заступника начальника відділу банківського нагляду Управління Національного банку України в Сумській області Березу Сергія Олексійовича.

На період тимчасової відсутності тимчасового адміністратора в Публічному акціонерному товаристві «Комерційний банк «Володимирський» уповноважити на виконання функцій тимчасового адміністратора ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» фізичну особу - незалежного експерта Кущенка Івана Федоровича ( за договором з Національним банком України) .

З метою створення сприятливих умов для відновлення фінансового стану в ПАТ «Комерційний банк «Володимирський» повністю введено мораторій на задоволення вимог кредиторів строком на 3 місяці - з 01.02.2011 до 30.04.2011.

Необхідно зазначити, що у зв’язку з недостатністю коштів на кореспондентських рахунках та в касах зазначених вище банків, тимчасовими адміністраторами здійснюється облік розрахункових документів на позабалансових рахунках 9804 “Розрахункові документи клієнтів (крім фізичних осіб), що не сплачені в строк з вини банку” та 9806 “Документи фізичних осіб, що не виконані в строк з вини банку”. Платежі виконуються в залежності від надходжень на кореспондентські рахунки та в каси банків, а також із дотриманням мораторію на задоволення вимог кредиторів.

Пріоритетними напрямками є виплати коштів фізичним особам, а саме виплата пенсій та соціальної допомоги, заробітної плати, виплата аліментів та виплата відсотків по депозитах.

Вкладникам банків пропонується пролонгація раніше укладених депозитних договорів, на які поширюється гарантія Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Тимчасовими адміністраторами проводиться претензійно-позовна робота щодо повернення кредитної заборгованості банків.

Скорочуються витрати банків за рахунок скорочення працівників та заробітної плати, закриття філій та відділень банків, шляхом зменшення витрат на оренду приміщень.