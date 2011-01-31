ПУМБ получил 235 млн. грн. прибыли против 830 млн. грн. убытка годом ранее

«Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) в 2010 году, получил прибыль 235,378 млн. грн. против убытка 829,9 млн. грн. за 2009 год. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете “Голос Украины” от 29 января 2011 года.

Активы банка за отчетный период увеличились на 4,3% и на 1 января 2011 года составили 18,098 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов - на 0,4%, до 13,620 млрд. грн., обязательства - на 3%, до 15,248 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка за указанный период не изменялся и составляет 2,523 млрд. грн., , собственный капитал увеличился на 10% - до 2,851 млрд. грн.

Справка УНИАН. ПАО «Первый украинский международный банк» (ПУМБ, Киев) основано в 1991 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

Основным акционером банка является ООО «СКМ Финанс» – 89,87% акций.

Банк контролирует украинский бизнесмен Ринат АХМЕТОВ.