Гривня в январе укрепилась к доллару на 0,15% и подешевела к евро на 3% - эксперт

Украинская валюта по итогам января 2011 года укрепилась к доллару на 0,15% и подешевела к единой европейской валюте на 3%.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента аналитики компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его словам, в понедельник, 31 января, Национальный банк Украины покупал доллар по курсу 7,942 грн./долл. и продавал его по 7,952 грн./долл. Межбанковский валютный рынок закрылся котировками 7,9505-7,9585 грн./долл. Гривня в последний день месяца подешевела к доллару на 0,05%.

При этом, отметил аналитик, межбанковский валютный рынок в понедельник закрылся котировками 10,8765-10,8934 грн./евро. Гривня 31 января укрепилась к евро на 0,2%.