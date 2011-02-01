ЕС ввел ограничение на въезд и заморозил активы высших чиновников Беларуси

Европейский Союз ввел ограничение на въезд и заморозил активы высших чиновников Беларуси.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в выводах, одобренных вчера на заседании Совета иностранных дел ЕС.

«Совет решил ввести ограничение на путешествия и заморозить активы лиц, ответственных за нечестные президентские выборы 19 декабря 2010 года и последующее жестокое подавление демократической оппозиции гражданского общества и независимых масс-медиа», - подчеркивается в выводах.

Кроме того, Совет иностранных дел ЕС решил возобновить действие санкций против тех высокопоставленных должностных лиц Беларуси, к отношении которых санкции уже вводились в 2006 году, но были приостановлены в октябре 2008 года.

Как стало известно УНИАН из источников, близких к руководству ЕС, в целом санкции введены против 157 белорусских высокопоставленных должностных лиц, включая Президента страны Александра ЛУКАШЕНКО и двух его взрослых сыновей Виктора и Дмитрия.

Совет ЕС отметил, что ограничительные меры и перечень лиц, в отношении которых они введены, будут оставаться открытыми и подлежат постоянному пересмотру.

При этом в своих выводах министры иностранных дел стран Евросоюза отметили, что отмена ограничительных мер будет зависеть от освобождения и реабилитации всех задержанных по политическим мотивам, а также от прогресса в реформировании избирательного законодательства и обеспечении свободы высказывания и СМИ, свободы собраний и ассоциаций.

Министры подчеркнули, что ЕС остается верным своим обязательствам перед белорусским народом и гражданским обществом, и работает над мерами по оказанию поддержки репрессированным и их семьям, а также поддержанию гражданского общества.

При этом министры отметили, что ЕС пересмотрит направления предоставления своей помощи с тем, чтобы усилить поддержку гражданского общества, в частности, неправительственных общественных организаций и студентов.

Совет иностранных дел ЕС также высказался за начало переговоров об упрощении визового режима и реадмиссии с Беларусью сразу после одобрения соответствующих директив, а также призвал страны-члены максимально использовать возможности действующего в ЕС Визового кодекса, в том числе для уменьшения стоимости визового сбора для отдельных категорий граждан.

В выводах министры отметили, что ЕС остается открытым для развития двусторонних отношений с Беларусью, если белорусская власть докажет свое желание уважать принципы демократии, верховенства права и права человека.

Совет также заявил, что планирует регулярно знакомиться с состоянием дел в Беларуси и остается готовым рассмотреть дополнительные меры во всех областях сотрудничества.