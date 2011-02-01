СБУ возбудила дело в отношении экс-главы Госкомрезерва Поживанова. Он объявлен в розыск

Главным следственным управлением СБУ возбуждено уголовное дело в отношении бывшего председателя Госкомрезерва Украины Михаила ПОЖИВАНОВА.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по фактам хищения государственных средств на сумму более 7 млрд. грн., в том числе выявленных международными аудиторскими компаниями при проверке использования правительством Украины бюджетных средств в 2008-2009 гг. и в первом квартале 2010 года.

Относительно М.ПОЖИВАНОВА вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого в совершении хищения государственных средств на сумму почти 35 млн. грн., он объявлен в розыск.