Воздержавшимся от туров в Египет потери возместят

Ведущие операторы Украины принимают заявки на возврат средств за ранее оплаченные туры в Египет от туристов, решивших отказаться от путешествия.

Об этом УНИАН сообщили в Ассоциации лидеров турбизенса Украины (АЛТУ).

Согласно сообщению, ведущие туроператоры, члены АЛТУ, в сотрудничестве с Министерством иностранных дел Украины и египетскими туристическими партнерами прилагают все необходимые усилия с целью минимизировать влияние указанной ситуации на отдых туристов из Украины.

По информации египетских партнеров украинских туроператоров, на курортах и в отелях Хургады, Шарм-эль-Шейха и Дахаба присутствовали представители туристической и обычной полиции. Однако для туристов, которые сомневаются в своевременности отдыха в Египте, организована возможность перебронировать туры на другие даты или на другие направления.

Согласно сообщению, по подсчетам экспертов, на курортах Арабской Республики Египет по состоянию на 31 января отдыхало около 6,5 тысяч туристов из Украины, 80% из которых должны планово вернуться в Украину в течение ближайшей недели.

Как напоминают в АЛТУ, ассоциация с апреля 2010 года выступает с инициативой создания постоянной рабочей группы при Кабинете министров Украины, одной из первоочередных задач которой, в частности, должна стать выработка механизма защиты туристов от последствий непредвиденных обстоятельств, разработка порядка оперативного реагирования на подобные явления и соответствующего компенсационного механизма как для туристов так и участников туристического рынка.