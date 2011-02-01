Platinum Bank купил «Хоум Кредит Банк»

Platinum Bank и Home Credit BV объявляют о завершении сделки по приобретению «Хоум Кредит Банка» (Украина). Получены все необходимые разрешения со стороны Национального банка Украины и Антимонопольного комитета.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Platinum Bank, переданном агентству УНИАН.

Благодаря этой сделке Platinum Bank продолжит развитие услуг розничного и малого и среднего банковского бизнеса (МСБ) в Украине. По завершении процесса интеграции все банковские операции «Хоум Кредит Банка» (Украина) будут переведены в Platinum Bank.

После процесса интеграции все розничные услуги будут представлены под брендом Platinum Bank, в то время как бренд «Хоум Кредит Банк» (Украина) покинет украинский рынок.

Председатель правления и генеральный Директор Группы Home Credit Group Алекс ЛАБАК сказал: "Эта сделка является взаимовыгодным решением как для наших клиентов, так и для акционеров… Home Credit сосредоточит свою деятельность на развивающихся рынках Центральной и Восточной Европы, СНГ, Азии и готовится к выходу на рынки стран Ближнего Востока, где существуют возможности для роста».

Компании Home Credit присутствует на пяти рынках ЦВЕ и СНГ.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря 2010 года Platinum Bank и Home Credit B.V. объявили о достижении соглашения о сделке, в рамках которой Platinum Bank приобретет у Home Credit B.V. 100% акций ПАО «Хоум Кредит Банк» (Украина) с головным офисом в Днепропетровске.

Справка УНИАН. Platinum Bank – специализированный розничный банк, который с 2005 года предоставляет депозитные и кредитные продукты для физических лиц через сеть отделений и пунктов обслуживания клиентов по всей территории Украины.

На 1 января 2010 года консолидированные активы Platinum Bank составили 1,5 млрд. грн. Основными акционерами Platinum Bank являются международные инвестиционные фонды Horizon Capital, East Capital и Международная финансовая корпорация (IFC), компания Всемирного банка.

ПАО «Хоум Кредит Банк» (г. Днепропетровск) основано в декабре 2002 года. 100% акций банка владеет компания Home Credit B.V. (Нидерланды).

Home Credit B.V. – один из лидеров в сфере потребительского кредитования в Центрально-Восточной Европе и Центральной Азии. В избранных странах региона Home Credit успешно развил розничные банковские операции. На 30 июня 2010 года более 15,6 тыс. сотрудников обслуживало 4,6 млн. активных клиентов Home Credit в Чехии, Словакии, России, Казахстане, Украине и Беларуси.