Литвин похвалил Януковича за проведение реформ

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН похвалил Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА за проведение реформ, и призвал тех, кто не поддерживает эти изменения, не мешать власти работать.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер сказал во время открытия восьмой сессии парламента 6-го созыва.

«Но, скажите, кто предложил активную, в том числе мозговую, работу по выведению страны из сложного социально-экономического положения, кто на деле очертил и предложил свое виденье реформ и настаивает на осуществлении далеко непростых преобразований – Президент Виктор Федорович ЯНУКОВИЧ», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, Администрация Президента сегодня выступает как «центр реформизма».

По мнению В.ЛИТВИНА, Верховная Рада, в первую очередь, должна «приветствовать и поддерживать» эти реформы.

В.ЛИТВИН отметил, что «кто не соглашается, по крайней мере, должен не мешать».

Парламентское большинство встретило эти слова аплодисментами, а со стороны оппозиции послышались реплики о том, что В.ЛИТВИН захваливает Президента.

В ответ председатель ВР сказал, что «вообще-то критика - это рабская привычка, а, соответственно, призывы построить рай в Украине оборачиваются адом».

«Есть такая пословица – что один человек всю жизнь или целый год возмущался своим начальником, а тот об этом и не знал», - добавил он.

По словам В.ЛИТВИНА, «нас хватает на борьбу, а страна, как никогда, нуждается сегодня в работе, нуждается немедленно в новом повороте, новом курсе, начале отсчета нового времени». «Нам нужно показать способность догнать мир», - отметил председатель ВР.

Он считает, что именно в ходе этой сессии парламент должен продемонстрировать «исключительно важную роль в реализации реформ, а, следовательно, стать решающей частью политической системы страны, а не официальной частью прикрытия запущенных социальных и экономических проблем».

По убеждению В.ЛИТВИНА, каждый народный депутат обязан «поднять планку своей профессиональной, политической, моральной и интеллектуальной ответственности». «Период жить высоко, думать скромно и действовать как попало, надо превратить в эпоху – жить скромно, думать и действовать высоко», - сказал он.

По словам спикера, без этого нельзя надеяться на народную поддержку и без этого не будет никаких реальных реформ в Украине.